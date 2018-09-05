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Kafkas Üniversitesi hangi şehirde? (Hadi İpucu 5 Eylül 12.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

5 Eylül Çarşamba öğlen yapılacak olan Hadi yarışmasında sorulacak bir soru için ipucu paylaşıldı. Bu sefer ipucu Kafkas üniversitesi ile ilgili. Büyük ihtimalle soru “Kafkas üniversitesi hangi ilimizde?” şeklinde sorulacak. Peki Kafkas Üniversitesi nerede? İşte günün Hadi ipucu ve bugün yarışmada verilecek ödül miktarı...

Kafkas Üniversitesi hangi şehirde? (Hadi İpucu 5 Eylül 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu öğlen yani 5 Eylül Çarşamba günü 12.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de üniversite konulu bir ipucu verildi. İpucunda Kafkas Üniversitesi’nin hangi şehirde olduğu soruldu.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ HANGİ ŞEHİRDE?

Aslında Sadece Türkiye’de değil Azerbaycan ve Gürcistan’da da birer KafKas Üniversitesi bulunuyor. Türkiye’deki Kafkas Üniversitesi ise Kars ilimizde yer alıyor. 11 Temmuz 1992 yılında Kars’ta kurulan üniversitede 10 fakülte, 3 yüksek okul, 7 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuvarı bulunuyor.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu öğlen 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 5 bin TL olarak açıklandı.


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kafkas üniversitesi Kars hadi ipucu

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