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"Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 23:04 | Son Güncelleme

Ardahan'da "Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri"nin ikinci günü aşıkların "Barış Pınarı Harekatı"na destek söylemlerinin ardından sona erdi. - ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber: - "Etkinliğimiz çok verimli geçti. Amacına uygun bir etkinlik oldu. Bu açıdan çok mutluyuz"

Ardahan'da "Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri" etkinliği aşıkların söyleşisiyle sona erdi.

Ardahan Üniversitesinin (ARÜ) ev sahipliğinde, ARÜ Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, bölgenin kültürü ve geleneğini yaşatmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kafkaslardan Anadolu'ya Şiir, Şair ve Aşık Günleri" programının son gününde aşıkların söyleşi yapıldı.

Aşıklar, "Barış Pınarı Harekatı"na destek göndermesinde bulunarak, dualarını Türk askeri ile olduğun dillendirdiler.

Şiir dinletisi ile başlayan etkinlikte, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'dan katılım sağlayan yaklaşık 30 şair ve halk ozanı sahne aldı.

Halk ozanı Faruk Erdoğan, bir birinden değerli üstatların sahne almasıyla etkinliğe renk kattıklarını belirterek, etkinliğin bölge kültürüne önemli katkısı olduğunu söyledi.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, etkinliğin kapanışı nedeniyle yaptığı konuşmada, katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür eti.

Gelecek yıl düzenlenecek etkinliğin ana temasının 'Ahıska' olacağını belirten Biber, " Etkinliğimiz çok verimli geçti. Amacına uygun bir etkinlik oldu. Bu açıdan çok mutluyuz. Gelecek yıl ise şimdiden müjdesini vereyim, şiir konumuz Ahıska olacak. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılara plaket takdim edildi.

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