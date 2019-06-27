Kafkasör festivali boğalı kortej yürüyüşüyle başladı

Artvin’in Kafkasör Yaylası’nda bu yıl 39’uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat festivali, boğalı kortej yürüyüşüyle başladı.

Artvin Belediye Başkanlığı’nın organizasyonunda düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat festivali, valilik önünde düzenlenen törenle başladı. Törene Artvin Valisi Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Festivalin açılış programında konuşan Belediye Başkanı Demirhan Elçin, 200 yılı aşkın bir maziye sahip boğa güreşleri geleneği yaşatmak amacıyla Kafkasör Festivalinin bu yıl 39’üncüsünü düzenlediklerini ifade etti.

Festival kapsamında bu yıl bazı ilkleri hayata geçirdiklerini kaydeden Elçin, “Tüm şehir olarak Kafkasör’ü dünya markası yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bu festivalin bugüne kadar yapılmasında emeği olan eski valilerimiz, eski belediye başkanlarımız ve diğer ilgililere belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Festivalin il dışında yaşayan Artvinlilerle kentte yaşayan vatandaşların kaynaşması adına önemli bir yere sahip olduğunu anımsatan Elçin, “Festivalimizde ilk defa Türkiye Kulüpler Arası Halkoyunları şampiyonası yapılıyor. Bu kapsamda bin kişiyi ilimizde ağırlıyoruz. Kafakasör’ün tanınırlığını artırmak için ücretsiz halk konserlerimiz olacak. Yine ilk defa dezavantajlı vatandaşlarımız için özel tribün yaptık” ifadelerine yer verdi.

Elçin, güzel bir festival geçmesi için gereken her şeyi yaptıklarını kaydederek, yerli ve yabancı turistleri kente davet etti.