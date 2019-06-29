Kafkasör'de boğa güreşleri heyecanı

Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de bu yıl 39'uncusu yapılan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşleri başladı. Festival için bölgeye gelen binlerce kişi, kıyasıya geçen boğa güreşlerini heyecanla izledi.

Artvin'de bu sene 39'uncusu düzenlenen ve 3 gün sürecek Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali sürüyor. Festival kapsamında Kafkasör Yaylası'nda ödüllü boğa güreşleri düzenlendi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ilk günde 'Ayak', 'Deste' ve 'Küçükorta' kategorilerinde güreşler yapıldı. Binlerce kişi de yaylaya akın ederek, doldurdukları tribünlerin yanı sıra çevredeki kamyon kasaları üzerinden boğa güreşlerini heyecanla izledi. Şenlik yarın akşam sona erecek.

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