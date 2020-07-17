Kafkasya'daki Çatışmalar Türkiye-Rusya Anlaşmazlığını Körüklüyor

Azerbaycan ve komşusu Ermenistan arasındaki askeri çatışmalar, yaşanan anlaşmazlıkta karşıt tarafları destekleyen Türkiye ve Rusya arasındaki gerginliği daha da tırmandırıyor.

Bir günlük sükunetten sonra yeniden alevlenen çalışmalarda geçtiğimiz hafta Pazar gününden bu yana en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Son çatışmaları tetikleyen gelişmenin ne olduğu tam olarak anlaşılmamasına rağmen iki taraf, birbirini suçlamaya devam ediyor. İki eski Sovyet cumhuriyeti, Dağlık Karabağ meselesi nedeniyle on yıllardır anlaşmalık içinde. Ermenistan ve Azerbaycan, 1990'lı yıllarda tartışmalı bu bölge nedeniyle savaşa girmişti.

Reuters haber ajansına göre Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunu, mevzi değiştirmek ve bir köyde yaşayan halkı canlı kalkan olarak kullanmakla suçluyor. Suçlamaları reddeden Azerbaycan, Ermenistan'a yönelik benzer suçlamalarda bulunuyor.

Son çatışmalarsa Türkiye'yi dolaylı olarak Rusya'yla karşı karşıya getiriyor. Bunun nedeni, Türkiye'nin Azerbaycan'ı, Rusya'nın ise Ermenistan'ı desteklemesi.