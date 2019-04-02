Kaftancıoğlu: 39 ilçenin 22'sinde maddi hata tespit ettik (TAMAMI)

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA) CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 22 ilçede seçim sonuçlarını belirterek, “Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oylu 4 bin 960 daha artacak" dedi.

Seyrantepe'de bulunan CHP 2'inci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, “İstanbul seçmenine oylarını koruyacağını söz vermiştik. Kimsenin hakkının kimseye geçmemesi için elimizden geleni yapacağımızı belirtmiştik. Şuana kadar bunu fazlası ile başardık ve yapılmak istenen algı operasyonlarına karşı başaracağız. İstanbul halkı verdikleri her doğru tescil edilmesinin takipçisi olacağız ve bunu sağlayacağız" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN OYU 4 BİN 960 DAHA ARTACAK"

Kaftancıoğlu, “Bizim İstanbul'da topladığım 31 bin 124 değil. 31 bin 186 ıslak imzalı tutanaklarımızla YSK verilerini tek tek karşılaştırdığımızda kazanın Ekrem İmamoğlu olduğunu görüyoruz. Buna rağmen, algı operasyonları oluşturulmaya ve bunun üzerinden bir sonuç alınmaya çalışılıyor. Sanki ilk defa bir seçim yaşanıyormuş gibi oluşturulmak oluşturulmak istenen algı operasyonu ile halkın sandığa yansımış iradesi gasp edilmeye çalışılıyor. Bizler seçim günü, vatandaşlarımız, devletin görevlisinin olduğu her partinin temsilcisi olduğu sandığa giderek oy kullandılar. Oy kullanma işlemi bittikten sonra, yine devletin görevlisinin ve siyasi parti temsilcisinin olduğu ortamda oylar açıldı ve sayıldı. Bu oylar, ıslak imzalı tutanaklarla, kayıt altına alındı ve bu kayıtlarla YSK'ya aktarıldı. Bu verileri aktarılırken kimi tutanaklarda maddi hatalar oldu. Bizim de bugün saat 15.00'e kadar il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespitimiz oldu ve bu maddi hata tespitlerimize ilişkin itiraz ettik. Bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 daha artacak. İmamoğlu oy oranı artacak." diye konuştu