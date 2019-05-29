Kaftancıoğlu: AKP seçmeninden daha çok oy alacağız

DW Türkçe'nin YouTube kanalında yayınlanan Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde AKP seçmeninden çok fazla oy alacaklarına inandığını söyledi.

Kaftancıoğlu, adayları Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 31 Mart seçimlerin YSK tarafından iptal edilmesiyle yeninden başlayan kampanya sürecinde önemli bir strateji değişikliğine gitmediklerini anlattı.

31 Mart'a kadar İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yaptıklarını ve Belediye Başkanı olduğunda yapacaklarını anlattıklarını belirten Kaftancıoğlu, "23 Haziran'a kadar da aynı şeyleri anlatacağız aradaki tek fark, 18 günde Ekrem İmamoğlu'nun (Büyükşehir Belediye Başkanı olarak) yaptıklarını anlatacağız. Öğrencilerin şunu sormasını isteyeceğiz, '40 liraya bizim aylık abonmanımız sağlanabiliyordu da niye yıllarca 85 lira aldınız. Su faturalarınızda yüzde 40 indirim oluyordu da neden yıllarca fazla ödedik" diye konuştu.

İktidarın kutuplaştırıcı söylemine karşı kucaklaşmadan yana bir yaklaşım sergilediklerini belirten Kaftancıoğlu, bu sayede AKP ve MHP seçmeninden oy aldıklarını söyledi. Bunun tekrarlanacağını belirten Kaftancıoğlu, "23 Haziran'da çok daha fazla alacağımızı görüyorum. 31 Mart'ta kadar AKP'ye oy vermiş ama AKP'nin belediyeciliğinden memnun olmayan bir sürü vatandaşla bire bir sokaktayız" dedi.