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Kaftancıoğlu: Ceza davası değil, cezalandırma

26.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

9 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Toplum artık bunun siyasi bir karar olduğunu görüyor" dedi.

Kaftancıoğlu, yargı reform taslağı için "Dağ fare doğurdu" değerlendirmesini yaptı.Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DW Türkçe'ye verdiği röportajda "Bu bir ceza davası değil, cezalandırma davası. Toplum artık bunun hukuki değil, siyasi nedenlerle verilmiş bir karar olduğunu görüyor" dedi. AKP'nin hazırladığı yargı reform taslağını da değerlendiren Kaftancıoğlu, "Dağ fare doğurdu gibi, beklenenin oldukça gerisinde" dedi. Berlin ziyareti sırasında DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, "Türkiye'de hukuk kalmadığı için, olmayan bir şeyin reformu yapmanın mümkün olmadığını düşünenlerdenim" dedi.

İstanbul'daki Suriyeli sığınmacıların durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede Kaftancıoğlu, uzun soluklu çözümün merkezi iktidarla birlikte üretilebileceğini söyledi. İşçilerin işsizliğin sebebi olarak Suriyelileri gördüğünü dile getiren Kaftancıoğlu, "İstanbul'daki yoksul kesim ve Suriye'den kaçan yoksul kesimin bu acı gerçekle düşmanlaştırıldığına tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de kadın siyasetçi olmanın zorluklarına da değinen Kaftancıoğlu, "Kadın siyasetçi olmak çok kolay değil, ama Türkiye'de kadın olmak çok zor zaten" diye konuştu. CHP'nin 96 yıllık tarihinde İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten ilk kadın olan Canan Kaftancıoğlu, "Siyasette kadınların varlığını çok önemli ve anlamlı buluyorum ama Türkiye'deki siyasette kadınlar 'bu kadar kadın olsun' üzerinden değerlendirilen unsurlar haline getirilmiş ben buna şiddetle karşıyım" dedi.

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