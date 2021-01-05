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Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası istemi

05.01.2021 18:16 | Son Güncelleme:
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Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası istemi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla hazırladığı iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayında, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirdiği gerekçesiyle "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak olan Kaftancıoğlu'nun ilk duruşması, Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs'ta görülecek.

Kaftancıoğlu, hazırlanan iddianame uyarınca 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak. Suat Özçağdaş'ın hakkında da geçen haftalarda, "özel hayatın gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla dava açılmış ve Özçağdaş ifadesinde, İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun talimatıyla Altun'un, İstanbul Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiğini belirtmişti.

Daha önce takipsizlik kararı verilmişti

Kaftancıoğlu hakkında daha önce de aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmiş ve Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Takipsizlik kararına gerekçe olarak ise özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmaması gösterilmişti.

Ancak alınan bu takipsizlik kararı, Altun'un avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "Canan Kaftancıoğlu hakkında yargılama yapılması için yeterli şüphe ve delillerin bulunması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan azmettirici olup olmadığı, diğer suçları işleyip işlemediği hususunda takdir ve değerlendirme yetkili mahkeme tarafından yapılması gerekir" gerekçesiyle kaldırılmış, 8. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dosyasının yeniden soruşturma savcılığına gönderilmesine karar vermişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Kaftancıoğlu hakkında bugün kabul edilen iddianameyi düzenlemişti.

DHA / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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