Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası istemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayında, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirdiği gerekçesiyle "Suç işlemeye tahrik" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak olan Kaftancıoğlu'nun ilk duruşması, Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs'ta görülecek.

Kaftancıoğlu, hazırlanan iddianame uyarınca 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak. Suat Özçağdaş'ın hakkında da geçen haftalarda, "özel hayatın gizliliği ihlal etmek" suçlamasıyla dava açılmış ve Özçağdaş ifadesinde, İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun talimatıyla Altun'un, İstanbul Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiğini belirtmişti.

Daha önce takipsizlik kararı verilmişti

Kaftancıoğlu hakkında daha önce de aynı suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verilmiş ve Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmişti. Takipsizlik kararına gerekçe olarak ise özel hayatın gizliliğini azmettirme suçundan delil yetersizliği, diğer suçlardan ise unsur yokluğu nedeniyle kovuşturma yapılmasına olanak bulunmaması gösterilmişti.