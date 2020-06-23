Kaftancıoğlu hakkındaki hapis cezası onandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2012-2017 yılları arasında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle aldığı 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası onandı.

İstinaf Mahkemesi onama kararını İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava üzerinden verdi. Kaftancıoğlu'nun avukatlarının itirazı üzerine dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, avukatların İstinaf başvurularını dosya üzerinden değerlendirdi.

İkinci Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu için verilen mahkumiyet kararının usul ve esasa uygun olduğu belirtilerek Kaftancıoğlu'nun Yargıtay'a başvurma hakkı bulunduğu belirtildi.

Kaftancıoğlu hakkındaki suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeni ile 2019 yılında Kaftancıoğlu hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Eylül 2019 tarihinde yaptığı karar duruşmasında Canan Kaftancıoğlu'nu, “Cumhurbaşkanına hakaret", “terör örgütü propagandası yapmak", “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından hapis cezasına çarptırmıştı.