HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu Balıkesir Adliyesi’nde

Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu Balıkesir Adliyesi’nde

02.12.2020 17:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir 3.

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, "İsimsizler Hareketi" adlı sosyal medya grubunda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Adliyeye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, mahkeme heyeti tarafından salona alınmadı.
"İsimsizler Hareketi" adlı sosyal medya grubunda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu’nun davası Balıkesir Adliyesi’nde görüldü. Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kulaçoğlu yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Balıkesir Adliyesi’nde görülen Taylan Kulaçoğlu davasını CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da izledi. Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu mahkeme heyeti tarafından salona alınmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştıBir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı
Seyahat İzin belgesi alma yöntemleri!Seyahat İzin belgesi alma yöntemleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

Koronavirüs servisi hemşiresinden ibretlik sözler!

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Beğeni yağdı...

Gülşen Bubikoğlu paylaştı! Beğeni yağdı...

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz tutuklandı

Kastamonu Belediye Başkanından korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Bakan Akar'a manevi tazminat ödeyecek

Koronavirüs velayetinde mahkeme kararından döndü

Koronavirüs velayetinde mahkemeden flaş karar

İBB'den vatandaşlara su uyarısı

İBB'den vatandaşlara su uyarısı

Korkunç olay! Trafo direğinde cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Trafo direğinde cansız bedeni bulundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.