HABER

Kaftancıoğlu'na  9 yıl 8 ay 20 gün cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA - SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçlamadan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Özden ATİK / İstanbul, DHA - SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçlamadan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar, oy birliğiyle alındı. Kaftancıoğlu'na geçen celse adliye önünde Nazım Hikmet'e ait şiir okuması ve sosyal medya hesabından da paylaşmış olması nedeniyle mahkemeye karşı olumsuz tutum sayılarak cezasında indirim yapılmadı.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında oybirliğiyle toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunun sabit olduğu belirtildi. Bu nedenle Kaftancıoğlu'na PKK/ KCK üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle PKK/KCK'nın cebir ve şiddet içeren yöntem ve ideolojisini meşru gösterir kastı, suçun önem ve değeri dikkate alınarak ve basın yoluyla işlenmesini de artırım sebebi sayılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Canan Kaftancıoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 ay, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

OKUDUĞU ŞİİR NEDENİYLE CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI
Mahkeme heyeti, 18 Temmuz'da tarihinde yapılan celse sonrası Kaftancıoğlu'nun adliye önünde okuduğu Nazım Hikmet'e ait şiiri, kendisine ait Twitter hesabından paylaşmış olması nedeniyle mahkeme heyetine karşı olumsuz tutum ve davranışları ile ithamları dikkate alınarak cezada takdir indirim yapılmadığını da kararına ekledi. Kaftancıoğlu'nun avukatları, mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirttiler.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldıİstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı! Kanlar içerisinde yerde kaldı
Bakan Akar'dan kritik açıklama!Bakan Akar'dan kritik açıklama!
Oltaya balık yerine martı yakalandıOltaya balık yerine martı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka! Birçok nokta tutuldu

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan görevinden istifa etti

İYİ Parti'de 'MHP' istifası!

AK Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı

AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.