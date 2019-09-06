Kaftancıoğlu'na  9 yıl 8 ay 20 gün cezası

Özden ATİK / İstanbul, DHA - SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçlamadan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar, oy birliğiyle alındı. Kaftancıoğlu'na geçen celse adliye önünde Nazım Hikmet'e ait şiir okuması ve sosyal medya hesabından da paylaşmış olması nedeniyle mahkemeye karşı olumsuz tutum sayılarak cezasında indirim yapılmadı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında oybirliğiyle toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunun sabit olduğu belirtildi. Bu nedenle Kaftancıoğlu'na PKK/ KCK üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle PKK/KCK'nın cebir ve şiddet içeren yöntem ve ideolojisini meşru gösterir kastı, suçun önem ve değeri dikkate alınarak ve basın yoluyla işlenmesini de artırım sebebi sayılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Canan Kaftancıoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 ay, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.