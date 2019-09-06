Kaftancıoğlu’na 9 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etti.
Mahkeme beş ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Kaftancıoğlu’nu terör örgütü propagandasından 1 yıl 6 ay, kamu görevlisine alenen hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Cumhurbaşkanı’na hakaretten 2 yıl 4 ay, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamaktan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Dava istinaf mahkemesine taşındı
Kaftancıoğlu tutuklanmazken dava, istinaf mahkemesine gitti.
İstinaf mahkemesi, 37. Ağır Mahkemesi’nin kararını onaması halinde Kaftancıoğlu dosyası Yargıtay’a gidecek, ama eğer beş yıldan az cezaya mahkum ederse bu kez CHP İl Başkanı’nın karar sonrası tutuklanması gündeme gelecek.
Kaftancıoğlu: “Bu dava halkı cezalandırma davası ama tekrar ediyorum o kaybetti biz kazandık”
Mahkemenin kararı sonrası İstanbul ve çevre illerden kendisini desteklemeye gelen CHP’lilere bir konuşma yapan Canan Kaftancıoğlu, dava kararlarının duruşma salonlarında değil Saray odalarında alındığını söyledi.
CHP İstanbul İl Başkanı, “Saray vesayetine son verene kadar susmayacağız bedeli ne olursa olsun geri durmayacağız. İşte bu nedenlerle İstanbul’u halka vermek için yola çıkmış bir il başkanını ve aslında halkı cezalandırma davasıydı. Ve ceza verildi. Ama tekrar ediyorum o kaybetti, biz kazandık. Korkutmaya çalışsalar da, inandığımız eşitlik yolundan döndürmeye çalışsalar da, sarılmak için uzanan ellerimizi kollarımızı bağlamaya çalışsalar da, ne sesimiz kısılır haykırmaktan, ne de yumruğumuz vazgeçer özgürlükten. Her seferinde buradan açıkça söylüyorum: Yepyeni bir mevsime girdik artık. Bu mevsimde ne çiçeklerin açmasını ne de nefes almamızı engelleyecekler” dedi.
Kaftancıoğlu daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada da kendisine verilen desteğe teşekkür etti. CHP İstanbul İl Başkanı, "Sevgili dostlar; bugün yine beni yalnız bırakmadınız. Zulmedenlerin, adaleti yok edenlerin gözlerine, kulaklarına, bizim bir arada olduğumuzu ve asla ayrılmayacağımızı en açık haliyle yeniden haykırıyorsunuz. İyi ki varsınız. Her birinizin çok değerli olduğunu düşündüğüm zamanını böylesi bir davayla meşgul ediyor olmaktan dolayı gerçekten üzülüyorum. Ne sizler he de ben bunu hak etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu: “Karar can sıkıcı, Kaftancıoğlu’nun yanındayım”
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek İl Başkanı Kaftancıoğlu’na destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada, hukuksuzluğun istinaf mahkemesi tarafından düzeltileceği yönünde inancını dile getirdi.
Katıldığı İzmir Fuarı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Elbette ki karar can sıkıcıdır. Kaftancıoğlu, Türkiye'nin kurucu partisinin ve Türkiye’nin en büyük kentinin il başkanıdır. Canan Hanım’ın yanındayız, yanında olacağız Bu hukuksuzluğun üst mahkemelerde giderileceğine inanıyorum. Her şeye rağmen bu ülkenin bu konuda en doğru kararı verecek hakimleri vardır. En doğru kararın verileceğini düşünüyorum. Ben de hem il başkanım, hem yol arkadaşım hem de arkadaşım olan Canan Hanım’a destek olacağım, yanında olacağım. Ümit ediyorum bu süreç çözümlenecek ve biz işimize bakacağız. Kol kola millet için üretmeye devam edeceğiz” dedi.
Tanal: “Buradaki mahkemede düşman hukuku uygulandı”
CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal ise mahkeme heyetini 'düşman hukuku' uygulamakla suçladı.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Tanal, “Burada düşman ceza hukuku uygulandı. Kişilerin siyasi kimliğine göre mahkeme cezalandırma yaptı. Mahkeme salonuna girerken sanığın avukatlarıyla vatandaş mahkeme salonuna aynı kapıdan girdi. Mahkeme heyetiyle, müştekiler ve müştekilerin avukatı aynı kapıdan girdi. Keşke el ele tutuşup da öyle mahkeme salonuna girselerdi. Adaletin tecellisi sadece mahkeme kararıyla olmaz. Mahkeme girişte gerek müştekilere gerek sanıklara ve avukatlarına karşı gösterilen davranışlar da bir göstergedir” diye konuştu.
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