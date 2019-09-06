Kaftancıoğlu’na 9 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

CHP İstanbul İl Başkanı, “Saray vesayetine son verene kadar susmayacağız bedeli ne olursa olsun geri durmayacağız. İşte bu nedenlerle İstanbul’u halka vermek için yola çıkmış bir il başkanını ve aslında halkı cezalandırma davasıydı. Ve ceza verildi. Ama tekrar ediyorum o kaybetti, biz kazandık. Korkutmaya çalışsalar da, inandığımız eşitlik yolundan döndürmeye çalışsalar da, sarılmak için uzanan ellerimizi kollarımızı bağlamaya çalışsalar da, ne sesimiz kısılır haykırmaktan, ne de yumruğumuz vazgeçer özgürlükten. Her seferinde buradan açıkça söylüyorum: Yepyeni bir mevsime girdik artık. Bu mevsimde ne çiçeklerin açmasını ne de nefes almamızı engelleyecekler” dedi.

Kaftancıoğlu daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada da kendisine verilen desteğe teşekkür etti. CHP İstanbul İl Başkanı, "Sevgili dostlar; bugün yine beni yalnız bırakmadınız. Zulmedenlerin, adaleti yok edenlerin gözlerine, kulaklarına, bizim bir arada olduğumuzu ve asla ayrılmayacağımızı en açık haliyle yeniden haykırıyorsunuz. İyi ki varsınız. Her birinizin çok değerli olduğunu düşündüğüm zamanını böylesi bir davayla meşgul ediyor olmaktan dolayı gerçekten üzülüyorum. Ne sizler he de ben bunu hak etmiyoruz" ifadelerini kullandı.