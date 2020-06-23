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Kaftancıoğlu'na Hapis Cezasına İlk Onama

23.06.2020 18:44 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilmiş olan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını onadı. İstinaf Mahkemesi hapis cezasında herhangi bir indirime gitmediği ve beş yılın altına düşürmediği için Kaftancıoğlu'nun ceza dosyası Yargıtay'a gidecek

Kaftancıoğlu'na Hapis Cezasına İlk Onama

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilmiş olan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını onadı. İstinaf Mahkemesi, bu onama kararıyla hapis cezasında herhangi bir indirime gitmediği ve beş yılın altına düşürmediği için Kaftancıoğlu'nun ceza dosyası Yargıtay'a gidecek. Bu nedenle Kaftancıoğlu tutuklu yargılanmadığı ve Yargıtay kararı bekleneceği için şimdi tutuklanmayacak.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından Canan Kaftancıoğlu'nu 6 Eylül 2019 tarihinde toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etmişti.

Kaftancıoğlu, 2012-2017 yılları arasındaki sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle suçlanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı, terör örgütü propagandasından 1 yıl 6 ay, kamu görevlisine alenen hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Cumhurbaşkanı’na hakaretten 2 yıl 4 ay, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamaktan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Onama kararı İstanbul galibiyeti yıldönümünde duyuruldu

Bu arada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin Kaftancıoğlu'na hapis cezası kararını onaması, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimini kazandığı 23 Haziran'ın yıldönümüne denk geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise onama kararıyla ilgili ilk değerlendirmesinde bu yıldönümüne denk gelmesini anımsattı. Erkek, "Kinle intikamla devlet yönetilmez. Devletin dini adalettir. Ne İstanbul İl Başkanımız Kaftancıoğlu'na ne de bize bir adım geri attırabilirsiniz. 23 Haziran’ın yıldönümünde adaletsizliği büyütmeye çalışan Saray iktidarı korku içerisinde. Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir" dedi.

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