Kaftancıoğlu'na Hapis Cezasına İlk Onama

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilmiş olan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını onadı. İstinaf Mahkemesi, bu onama kararıyla hapis cezasında herhangi bir indirime gitmediği ve beş yılın altına düşürmediği için Kaftancıoğlu'nun ceza dosyası Yargıtay'a gidecek. Bu nedenle Kaftancıoğlu tutuklu yargılanmadığı ve Yargıtay kararı bekleneceği için şimdi tutuklanmayacak.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “cumhurbaşkanına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından Canan Kaftancıoğlu'nu 6 Eylül 2019 tarihinde toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etmişti.

Kaftancıoğlu, 2012-2017 yılları arasındaki sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle suçlanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı, terör örgütü propagandasından 1 yıl 6 ay, kamu görevlisine alenen hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Cumhurbaşkanı’na hakaretten 2 yıl 4 ay, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamaktan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.