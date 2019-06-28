Kaftancıoğlu'na savunma için ek süre

Savunma için ek süre talep eden Kaftancıoğlu'nun duruşması 18 Temmuz'a ertelendi.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında altı yıl önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. İstanbul 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti Kaftancıoğlu'nun avukatlarının savunma için ek süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 18 Temmuz'da gerçekleşecek.

Duruşmaya sadece avukat, milletvekili ve sarı basın kartı sahipleri alındı.

Duruşma salonuna girerken Kaftancıoğlu "Bu ülkede insanlar adil yargılansın diye uğrasıyoruz" dedi.

Kaftancıoğlu duruşma sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki suçlamaları reddettiğini açıkladı. Sürecin hukuksuz olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Herhangi bir hukuki yönü olmasa da tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava da olsa demokrasiye ve hukuka inandığım için tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım" ifadesini kullandı.

Duruşma öncesi, Kaftancıoğlu'na destek için milletvekillerinin de yer aldığı kalabalık bir grup Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Twitter paylaşımında Kaftancıoğlu'nun "Yalnız" olmayacağını söyledi.