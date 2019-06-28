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Kaftancıoğlu'na savunma için ek süre

28.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Savunma için ek süre talep eden Kaftancıoğlu'nun duruşması 18 Temmuz'a ertelendi.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında altı yıl önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. İstanbul 37'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti Kaftancıoğlu'nun avukatlarının savunma için ek süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 18 Temmuz'da gerçekleşecek.

Duruşmaya sadece avukat, milletvekili ve sarı basın kartı sahipleri alındı.

Duruşma salonuna girerken Kaftancıoğlu "Bu ülkede insanlar adil yargılansın diye uğrasıyoruz" dedi.

Kaftancıoğlu duruşma sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda hakkındaki suçlamaları reddettiğini açıkladı. Sürecin hukuksuz olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Herhangi bir hukuki yönü olmasa da tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava da olsa demokrasiye ve hukuka inandığım için tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım" ifadesini kullandı.

Duruşma öncesi, Kaftancıoğlu'na destek için milletvekillerinin de yer aldığı kalabalık bir grup Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Twitter paylaşımında Kaftancıoğlu'nun "Yalnız" olmayacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek adliye önünde yaptığı konuşmada, "Nedense siyasi davaların ve bazı davaların ısrarla 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesini de yakından takip ediyoruz" dedi.

Dava dosyasında, Kaftancıoğlu’nun 2012 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları suç delili olarak yer alıyor. Paris’te öldürülen PKK kurucusu Sakine Cansız’ın ölümünün ardından Twitter’da yazdığı, “‘İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” mesajı, “terör örgütü propagandası yapmak” suçuna delil olarak gösteriliyor.

Kaftancıoğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" , "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DW,DHA/MY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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