HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası

Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası

12.01.2021 12:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisini "militan olmakla" suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini "militan olmakla" suçlayan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu; Erdoğan'a bir milyon bir liralık, Soylu'ya ise bir milyon liralık tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Boğaziçi Üniversitesi'ne daha önce AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması üzerine başlayan protesto gösterileriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada gazetecilerin "Öğrencilerle görüşecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir?" şeklinde konuşmuştu.

Kaftancıoğlu: Sistematik saldırı altındayım

Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı çatısı altında girdiği seçimlerde, İstanbul'da önemli bir seçim başarısı elde etmiştir. Bu başarıyı bir türlü hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren sürekli ve sistematik saldırı altında, asılsız suçlamalara, dayanaksız/delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu sözlerini, "Bugün de AKP Genel Başkanı, yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır" şeklinde sürdürmüştü.

Kaftancıoğlu, "Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" diyerek tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "hakaret, adil yargıyı etkileme ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçundan suç duyurusunda bulunacağını ve ayrıca tazminat davası açacağını ifade etmişti.

Anka,DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Yasaklar ne zaman bitecek? Açıklama geldi!Yasaklar ne zaman bitecek? Açıklama geldi!
55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?55 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 55?

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

Annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Küçük Alperen'in otopsi raporu ortaya çıktı

Küçük Alperen'in otopsi raporu ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Aşı kayıtları 'aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Yasaklar kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman bitecek 2021?

Yasaklar ne zaman bitecek? Açıklama geldi!

Koronavirüs aşısında sıra kimde nasıl öğrenilecek? E-Nabız ve SMS'le ile aşı randevusu öğrenilecek

Koronavirüs aşısında sıra nasıl öğrenilecek?

Baraj suyu çekildi, mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.