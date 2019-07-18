Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, "Suç aygıtım, 7 yıl önce attığım tweetler, yani sosyal medya paylaşımları. O yıllarda 140 karaktere sığdırılan sözlere bakarak kişiler, fikirler hakkında yorum yapmak bile mümkün olamayacakken yargılama, hem de ağır cezada yargılamanın takdirini yine sizlere bırakıyorum." dedi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı müştekilerin avukatları katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanları da duruşmayı izledi. Duruşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları ve gaziler ile MHP MYK Üyesi Ahmet Yiğit Yıldırım avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu. Sanık avukatları katılma taleplerinin usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçu bakımından katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Taleplerin ardından savunmasına başlayan Canan Kaftancıoğlu, "Umarım ve dilerim ki düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde toplumsal olarak canımızı acıtan hiçbir ayrım yapmadan her biri tarifsiz acıyı barındıran güncel olay ve olgular karşısında hiçbir suç kastı ve niyeti taşımadan gösterdiğim toplumsal, siyasal ve insansal sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle bütün dünyanın gözü önünde açık bir hak ihlaline uğramadan bu salondan çıkabilirim." diye konuştu. Yaklaşık 7 yıl önce yazdığı tweetlerin o dönemde suç kabul edilmediğini, bugün suç olarak değerlendirildiğini kaydeden Kaftancıoğlu, "İl başkanı seçildikten sonra saldırıların başlaması oldukça manidar. İşte bu nedenlerle bu dava bir ceza davası değil, cezalandırma davasıdır." şeklinde savunma yaptı. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, bu sözleri üzerine Kaftancıoğlu'nu "Mahkemeyi itham eder savunma yapmayınız." diyerek uyardı. - "Düşüncelerimi ifade etmem en temel hakkım" Kaftancıoğlu, top, tüfek, silah gibi suç aygıtları olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti.

"Suç aygıtım, 7 yıl önce attığım tweetler, yani sosyal medya paylaşımları. O yıllarda 140 karaktere sığdırılan sözlere bakarak kişiler, fikirler hakkında yorum yapmak bile mümkün olamayacakken yargılama, hem de ağır cezada yargılamanın takdirini yine sizlere bırakıyorum. Tüm vatandaşların yurttaş gazeteciliğini yaptığı bir dönemde, bir insan hakları savunucusu, bir siyasetçi, bir vatandaş olarak benim de toplumsal olaylar karşısında düşüncelerimi ifade etmem en temel hakkım ve görevimdir. Ayrıca o anın acı gerçekliği nedeniyle söylenilen yüzlerce, binlerce söz içinden 7 yıl geriye giderek cımbızla seçilen sözler üzerinden yapılan suçlamalar, bir başarının cezalandırılmasından başka bir şey değildir." CHP İl Başkanı olarak Cumhurbaşkanı'na hakaret etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Kaftancıoğlu, savunmasına şöyle devam etti: "Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu o makama hakaret etmek, o makamı değersizleştirmek kimsenin hakkı olmadığı gibi haddi de değildir. Kim olursa olsun, o makamlarda oturanlar da dahil. 82 milyon vatandaşının tamamına karşı tarafsız olması gerektiğine sonuna kadar inandığım Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonlarında bile taraf oluyor olması, şahsımdan ziyade hukuk ve ülkem adına üzüntü vericidir. Cumhurbaşkanı olan kişi aynı zamanda bir siyasi partinin de genel başkanıdır. Cumhurbaşkanı'nın AKP Genel Başkanı olan taraflı siyasi kimliği ve doğru bulmadığım uygulamalarına dönük siyasi hiciv ve eleştiri haklarımı, düşünce ve ifade özgürlüğümü kullandım. Paylaşımlarım Cumhurbaşkanı oluşu nedeniyle ve o sıfatla yürüttüğü hukuki ve idari işlemler ya da sarf ettiği beyanları sebebine dayalı paylaşımlar değildir."

Bir tweetinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e "meczup" dediğini, bu tweetin iddianamede neden olduğunu anlayamadığını aktaran Kaftancıoğlu, "1981 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'nde psikotik bozukluk tanısı konulan ve ilkokul mezunu olduğu bilinen Fetullah Gülen’e meczup demiş olmam kimleri ve neden rahatsız etmiş olabilir? Hiçbir kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmediğim gibi saygınlığını rencide edebilecek nitelikte herhangi bir somut isnadım olmamıştır. Toplumda infial uyandıran somut olay ve olguların şahsım tarafından, eleştiri ve kimi kez ağır nitelikli eleştiri vasıf ve mahiyetinde sosyal medya paylaşımına dönmüş olmasında tipik hiçbir suç unsuru aranamaz, aransa dahi bulunamaz." ifadelerini kullandı. Söylemlerinin tamamının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kaydeden Kaftancıoğlu, "20 yıl önce okuduğu bir şiir sebebiyle cezaevine gönderilen Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade özgürlüğü hakkı nasıl savunulduysa bugün de benim ifade özgürlüğü hakkım savunulmalı. Şiddete ve şiddetin tüm unsurlarına siyaset yaparken terör örgütü propagandası yaptığımın iddia edilmesi gerçek dışı ve komik. Bu iddianın asıl amacının kovuşturmayı asliye ceza mahkemeleri kapsamından çıkarıp uydurma bir terör örgütü propagandası suçu ile ağır ceza mahkemesi kapsamına alınması olduğunun farkındayım." diye konuştu.