HABER

Kaftancıoğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava karara bağlandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava karara bağlandı. Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapse çarptırıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İmamoğlu duruşma salonunun önüne geldi
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ile avukatları ve müdahil tarafın avukatları katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonunun önüne gelerek bir süre sonra salonun önünden ayrıldı.
Mahkeme başkanı, Canan Kaftancıoğlu’nun 18 Temmuz’da gerçekleşen önceki celse sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaparken, Nazım Hikmet’in bir şiirini okuduğunu ve bu okuduğu şiiri sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın dava dosyasına girdiğini söyledi. Duruşmada esas hakkında savunmasını yapan Canan Kaftancıoğlu, “Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı değildir. Hiçbir kamu görevlisine alenen hakaret etmedim" dedi.

Toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu’nu ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘kamu görevlisine alenen hakaret etmek’ suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek’ suçundan 2 yıl 4 ay, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘Halkı din ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Otomobil teybine gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği bulduOtomobil teybine gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Boş kuyuya düşen danayı itfaiye kurtardıBoş kuyuya düşen danayı itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.