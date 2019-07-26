HABER

Kağan ve Sinem'i arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, meydana gelen sel felaketinde, suya kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, meydana gelen sel felaketinde, suya kapılıp kaybolan Sinem Kaplan (7) ile Kağan Töngel'i (3) arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Düzce'de, geçen hafta Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 4'ü çocuk 7 kişiden, 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişinin cenazeleri toprağa verilirken, Kağan Töngel ile Sinem Kaplan'ı arama çalışmaları sürüyor. Dün, yağmur nedeniyle ara verilen arama çalışmaları bugün sabahın ilk ışıkları ile tekrar başladı. Sel felaketinin 10'uncu gününde, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, AKUT, İHH, AKUT, polis, itfaiye ve DAKE'den oluşan ekipler alana dağıldı. Tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, çocukların bulunabileceği her alanı tarıyor. Ekipler arama çalışmalarında özellikle Uğurlu köyü mevkisinde bulunan Kıran Deresi ile Melen çayının birleştiği noktada yoğunlaştı. İş makineleri ise bölgede oluşan yığınları kaldırdı. Düzce Valiliği'nden sel bölgesindeki son durum hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlimizde yaşanan sel, heyelan ve su baskını sebebiyle, kayıp olan 2 vatandaşımız için, 196 personel, 58 araç ve arama köpekleri ile kara ve denizden arama çalışmaları devam etmektedir. Ön hasar tespit tamamlanmış olup, kesin hasar tespitleri için çalışmalar sürdürülmektedir. Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İçme ve kullanım suyu desteği sağlanmaktadır. Ayrıca şebekesi zarar gören köylerimizde 47 içme suyu şebekesinin 28'i onarılarak hizmete açılmıştır. Düzce Belediyesi'nce 135 temizlik görevlisi tarafından alanda temizlik çalışmaları devam ekmektedir. 20 kişilik ekiple Akçakoca'da kumsal temizliği yapılmaktadır. Hasar gören bölgede hayatın hızla normale döndürülmesi çalışmaları özveri ile sürdürülmektedir"

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Arsuz’da 'Milyonfest' coşkusuArsuz’da 'Milyonfest' coşkusu
Bağımlılıktan aile kurtarırBağımlılıktan aile kurtarır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

Son dakika! Erbil saldırısının azmettiricisi Kandil'de etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.