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KAGEM'den "Geleneksel İslam Sanatları Sergisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezinin "Geleneksel İslam Sanatları Sergisi" Milli Kütüphane'de açıldı - Sergi, tezhip, hüsnühat, çini, minyatür, cilt, geometrik desenler ve ebru sanat dallarındaki yaklaşık 400 eserden oluşuyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) "Geleneksel İslam Sanatları Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Kütüphane Sergi Salonu'ndaki Geleneksel İslam Sanatları Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, vakfın toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal ve kültürel eğitimlere devam ettiğini belirtti.

"İslam sanatları bizim ruhumuzun, inancımızın, geleneğimizin sanatlarıdır. Bu sanatları, her şeyin dünyevileştiği bir dünyada yeniden insanların ruhuna takdim etmek ve canlı tutmak son derece önemli." diyen Polat, sergide emeği geçen sanatçılara teşekkür etti.

- 8 dalda yaklaşık 400 eser

TDV KAGEM Müdürü Nurcan Yavuzyiğit ise KAGEM'in 10 farklı sanat dalında seminerler düzenlediğini, 2013'ten beri 5 bin 500 sanatsevere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yavuzyiğit, serginin tezhip, hüsnühat, çini, minyatür, cilt, kat'ı, geometrik desenler ve ebru sanat dallarında 100 öğrenci ile hocalarının yaklaşık 400 eserinden oluştuğunu belirtti.

Sergiye, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş ile sanatseverler katıldı.

Rana Selçuk ve Seher Erbaş eserleri inceleyerek, kurs eğitmenlerinden bilgi aldı.

Sergi, 25 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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"Geleneksel İslam Sanatları Sergisi" sergi TDV KAGEM

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