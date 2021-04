Kağıt Ev dizisi Bülent kimdir? Can Nergis kimdir? Can Nergis kaç yaşında?

Can Nergis, ekranlara en son Yasak Elma dizisindeki Mert karakteri ile yardımcı karakter olarak gelmiştir. Bundan önce pek çok dizide yer alan Can Nergis, Dila Hanım, Tatlı İntikam, Anne ve Börü gibi pek çok yapımda da yardımcı karakter olarak rol almıştır. Can Nergis, oyunculuk hayatına ilk olarak 2011 yılında Her Şeye Rağmen adlı dizide başlamıştır.

CAN NERGİS KİMDİR?

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Bir süre sonra Uzak Doğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmış ve burada bir restoran açmıştır.

2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Herşeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2014 yılında 'Paşa Gönlüm' adlı dizide de boy gösteren genç oyuncu esas çıkışını Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı rolle yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak 2018'de ekranlara gelen Börü dizisinde de rol aldı.