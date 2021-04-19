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Kağıt Ev dizisi Bülent kimdir? Can Nergis kimdir? Can Nergis kaç yaşında?

19.04.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Nergis, Star TV’nin yeni dizisi Kağıt Ev ile 19 Nisan Pazartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Kağıt Ev dizisinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu da yer alıyor. Can Nergis, ilk olarak Çin ve Tayland’da 8 yıl modellik yapmıştır. Nergis, en büyük çıkışını ise 2014 – 2015 yılları arasında başrol oynadığı Arka Sokaklar dizisinde yakalamıştır. Daha önce irili ufaklı birçok rolde yer alan Can Nergis, daha sonra çeşitli sebeplerle sezon sonunda diziden ayrılmak zorunda kalmıştır

Kağıt Ev dizisi Bülent kimdir? Can Nergis kimdir? Can Nergis kaç yaşında?

Can Nergis, ekranlara en son Yasak Elma dizisindeki Mert karakteri ile yardımcı karakter olarak gelmiştir. Bundan önce pek çok dizide yer alan Can Nergis, Dila Hanım, Tatlı İntikam, Anne ve Börü gibi pek çok yapımda da yardımcı karakter olarak rol almıştır. Can Nergis, oyunculuk hayatına ilk olarak 2011 yılında Her Şeye Rağmen adlı dizide başlamıştır.

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CAN NERGİS KİMDİR?

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

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Bir süre sonra Uzak Doğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmış ve burada bir restoran açmıştır.

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2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Herşeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2014 yılında 'Paşa Gönlüm' adlı dizide de boy gösteren genç oyuncu esas çıkışını Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı rolle yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak 2018'de ekranlara gelen Börü dizisinde de rol aldı.

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Can Nergis, en son Yasak Elma dizisinde Mert karakteri ile 2020 – 2021 sezonunda rol almıştır.

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Can Nergis, Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dilini ve Rusça bilmektedir.


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Star TV Yasak Elma dizisi Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu

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