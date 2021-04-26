Kağıt ev dizisi ikinci bölüm fragmanı yayınlandı | Cemre tutuklanıyor mu?

Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kağıt Ev dizisinin ikinci bölüm fragmanı bu hafta yine çarpıcı olayların yaşanacağına dair ipuçları veriyor. Çaresizce kızını arayan Gülsüm’ün gözyaşları dinmezken, Kağıt Ev’in ikinci bölümünde Cihan’da çaresizce kızının ardından bakma zorunda kalıyor.
İnci’nin cinayetini gizlemeye çalışan Cihan ve Aylin aynı zamanda kendi aralarında da bir çatışma içine giriyor. Aylin, Cihan’ı kızının onun yüzünden katil olduğu gerekçesiyle suçlarken, Cihan kızının hasta olduğu için bu cinayeti işlediğini söylüyor.
Kağıt Ev ikinci bölüm fragmanının sonunda ise polislerin Cemre’yi götürdüğü görülüyor. Peki, bu olay gerçek mi yoksa kızını kaybetme korkusu yaşayan Cihan’ın rüyası mı? Yanıtı 26 Nisan Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında olacak.
Üç çocuklarıyla birlikte rüya gibi bir yaşam süren Fırtına ailesinin hayatı bir yanlış anlaşılmanın neden olduğu trajediyle bir anda kabusa döner.
Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, mesleğinde çok iyidir ve aranılan bir isimdir. Diğer yandan bir televizyonda yayınlanan Suçlu Peşinde programına konuk olarak katılmıştır. Ancak, programın yapımcısı Psikolog Azra İnce ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve eşini ilk defa aldatır.
Cihan Fırtına’nın eşi Aylin ise üç çocuğu ve işi arasında mekik dokurken kocasının ihanetini fark etmez. Fakat bunu fark eden, ailenin 16 yaşındaki kızı Cemre olur. Cemre babasının annesini aldattığından şüphelenmiştir ancak karşıdaki kadının kim olduğu hakkında bir yanılgıya düşer.
Cemre, babasının ilişkisi olan kadını ailenin yanında yılladır çalışan Gülsüm’ün kızı İnci zanneder. İnci annesine yardım etmek amacıyla devamlı Fırtına ailesinin evine girip çıkmakta olan bir kızdır. Aynı zamanda genç kız, Cihan Fırtına’nın üniversitede öğrencisidir. İnci, ailenin desteğiyle okumuştur ancak Cemre son zamanlarda ona düşmanca davranmaktadır, fakat genç kızın hiçbir şeyden haberi olmadığı için bu tavırlara da bir anlam yüklememektedir.
Sonunda İnci ile Cemre arasında çıkan son olay İnci’nin ölümüyle sonuçlanır.
İnci’nin annesi Gülsüm biçare bir şekilde kızını aramaya başlar ve onun yardım isteyebileceği yegâne ev Fırtına ailesininkidir. İnci’nin ortadan yok olması annesi kadar bir kişiyi daha üzer. O da Fırtına ailesinin büyük oğlu Mert’dir. Çünkü İnci Mert’in herkesten sakladığı gizli aşkıdır.
Evlerinde İnci’yi ölü olarak bulan Aylin ve Cihan fırtına, bir yandan ailelerini bir arada tutabilmek için bu cinayeti gizleme düşüncesinde iken, diğer yandan yıllarca uğrunda savaştıkları adalete de ihanet etmiş olurlar.
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