Kağıt ev dizisi ikinci bölüm fragmanı yayınlandı | Cemre tutuklanıyor mu?

Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ve Tuvana Türkay gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kağıt Ev dizisinin ikinci bölüm fragmanı bu hafta yine çarpıcı olayların yaşanacağına dair ipuçları veriyor. Çaresizce kızını arayan Gülsüm’ün gözyaşları dinmezken, Kağıt Ev’in ikinci bölümünde Cihan’da çaresizce kızının ardından bakma zorunda kalıyor.

KAĞIT EV’DE BU HAFTA NELER OLUYOR?

İnci’nin cinayetini gizlemeye çalışan Cihan ve Aylin aynı zamanda kendi aralarında da bir çatışma içine giriyor. Aylin, Cihan’ı kızının onun yüzünden katil olduğu gerekçesiyle suçlarken, Cihan kızının hasta olduğu için bu cinayeti işlediğini söylüyor.

Kağıt Ev ikinci bölüm fragmanının sonunda ise polislerin Cemre’yi götürdüğü görülüyor. Peki, bu olay gerçek mi yoksa kızını kaybetme korkusu yaşayan Cihan’ın rüyası mı? Yanıtı 26 Nisan Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında olacak.

KAĞIT EV DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç çocuklarıyla birlikte rüya gibi bir yaşam süren Fırtına ailesinin hayatı bir yanlış anlaşılmanın neden olduğu trajediyle bir anda kabusa döner.

Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, mesleğinde çok iyidir ve aranılan bir isimdir. Diğer yandan bir televizyonda yayınlanan Suçlu Peşinde programına konuk olarak katılmıştır. Ancak, programın yapımcısı Psikolog Azra İnce ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve eşini ilk defa aldatır.