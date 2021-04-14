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Kağıt Ev dizisi ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisinin başlama tarihi belli oldu!

14.04.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin ekranlara taşıyacağı yeni dizi Kağıt Ev başlıyor. Kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Kağıt Ev dizisi hakkında izleyiciler merak içinde araştırma yapmaya başladı bile. Kağıt Ev oyuncuları kimler? Ne zaman başlayacak?

Kağıt Ev dizisi ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisinin başlama tarihi belli oldu!

Yapımcılığına O3 Medya’nın imza attığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı; başrollerini Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu’nun paylaştığı ” Kağıt Ev” dizisi ekranlarda yer almak için gün sayıyor.

Kağıt Ev dizisi ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisinin başlama tarihi belli oldu!

KAĞIT EV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kağıt Ev dizisine geri sayım başladı. Kağıt Ev 19 Nisan 2021 Pazartesi günü Star TV’de saat 20:00’de başlıyor..

Star Tv bu sene diziler konusunda bahtsız bir sezon geçirdi. Birçok dizisi erken final yapan ve yapmaya devam eden Star Tv’nin yeni umudu olan Kağıt Ev dizisi pazartesi günleri ekranda yer alacak. Fakat kanallarda pazartesi günü birbirinden iddialı diziler bulunuyor. Bu durum karşısında Kağıt Ev’in nasıl bir reyting alacağı ise merak konusu oldu.

Kağıt Ev dizisi ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisinin başlama tarihi belli oldu!

KAĞIT EV DİZİSİNİN KONUSU

Erdal Beşikçioğlu’nun Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı, Nur Fettahoğlu’nun ise başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı canlandırdığı dizinin konusu ise şöyledir: Aylin ve Cihan’ın mutlu bir evliliği vardır. İşlerinde de çok başarılı olan çiftin 3 çocukları bulunmaktadır. Hayatları bir yanlış anlaşılmadan sonra darmadağın olacaktır..

Kağıt Ev dizisi ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisinin başlama tarihi belli oldu!

KAĞIT EV DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosunda ise birçok başarılı isim yer alıyor. Bu isimler ise şöyle:

  • Nur Fettahoğlu

  • Erdal Beşikçioğlu

  • Tuvana Türkay

  • Can Nergis

  • Nihal Koldaş

  • Nejat Uygur

  • Yaşar Uzel

  • Helin Kandemir
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Star TV Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu Tuvana Türkay

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