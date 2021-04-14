Kağıt Ev dizisi ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisinin başlama tarihi belli oldu!

Yapımcılığına O3 Medya’nın imza attığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in yaptığı; başrollerini Nur Fettahoğlu ve Erdal Beşikçioğlu’nun paylaştığı ” Kağıt Ev” dizisi ekranlarda yer almak için gün sayıyor.

KAĞIT EV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kağıt Ev dizisine geri sayım başladı. Kağıt Ev 19 Nisan 2021 Pazartesi günü Star TV’de saat 20:00’de başlıyor..

Star Tv bu sene diziler konusunda bahtsız bir sezon geçirdi. Birçok dizisi erken final yapan ve yapmaya devam eden Star Tv’nin yeni umudu olan Kağıt Ev dizisi pazartesi günleri ekranda yer alacak. Fakat kanallarda pazartesi günü birbirinden iddialı diziler bulunuyor. Bu durum karşısında Kağıt Ev’in nasıl bir reyting alacağı ise merak konusu oldu.

KAĞIT EV DİZİSİNİN KONUSU

Erdal Beşikçioğlu’nun Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı, Nur Fettahoğlu’nun ise başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı canlandırdığı dizinin konusu ise şöyledir: Aylin ve Cihan’ın mutlu bir evliliği vardır. İşlerinde de çok başarılı olan çiftin 3 çocukları bulunmaktadır. Hayatları bir yanlış anlaşılmadan sonra darmadağın olacaktır..