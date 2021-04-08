Kağıt Ev dizisinden yeni fragman yayınlandı! İşte Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncuları

Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur.

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar.

Yapımını O3 Medya ve Saner Ayar’ın yaptığı Kağıt Ev dizisinin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez üstleniyor.

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu, ilk kez bir televizyon dizisi için bir araya geldi.

Kanal D'de ekrana gelecek olan Kağıt Ev dizisinin çekimleri İstanbul’da tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin setinden paylaşılan fotoğraflar ise büyük merak uyandırdı.

Star TV 'nin yeni dizisi Kağıt Ev'den çarpıcı bir fragaman yayınlandı. Kağıt Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu , evli ve 3 çocuk sahibi karı kocayı canlandırıyor.

Fırtına Ailesi’nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır.



Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.



