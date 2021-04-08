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Kağıt Ev dizisinden yeni fragman yayınlandı! İşte Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nu buluşturan Kağıt Ev dizisinin konusu ve oyuncuları

08.04.2021 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star’ın yeni dizisi Kağıt Ev’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın yer aldığı diziden merak uyandıran yeni bir fragman yayınlandı. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu ise Kağıt Evde dizisindeki yeni rolüyle hayranlarını şaşırtacak. İşte Kağıt Ev dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve fotoğrafları.

Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev'den çarpıcı bir fragaman yayınlandı. Kağıt Ev dizisinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu, evli ve 3 çocuk sahibi karı kocayı canlandırıyor.

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Kanal D'de ekrana gelecek olan Kağıt Ev dizisinin çekimleri İstanbul’da tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin setinden paylaşılan fotoğraflar ise büyük merak uyandırdı.

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Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu, ilk kez bir televizyon dizisi için bir araya geldi.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

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Yapımını O3 Medya ve Saner Ayar’ın yaptığı Kağıt Ev dizisinin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez üstleniyor.

KAĞIT EV KONUSU

Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar.

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Kariyerleri, evleri, hayatları kısacası çizdikleri aile tablosu mükemmeldir. Ama bu mükemmel hayatları tek bir yanlış anlama ile darmadağın olur.

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Fırtına Ailesi’nin hayatı, verdikleri talihsiz bir karar ile bir anda değişecek, yıllarca büyük bir özen ve emekle kurdukları düzenleri ise bir gecede temellerinden sarsılacaktır.

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Onlar hem çocuklarını hem de ailelerini korumak için her şeyi göze almak zorundadırlar.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Erdal Beşikçioğlu Nur Fettahoğlu Tuvana Türkay
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