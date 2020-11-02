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Kağıt fabrikasında çıkan yangın 10 saat sonra söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, 10 saat sonra söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 39.

Kayseri’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, 10 saat sonra söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 39. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı gece saat 2 sıralarında hammadde yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye ekiplerinin gece başladığı müdahaleyle, yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri 8 saat süren soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.
Çıkan yangında yaralanan olmazken, hammaddelerin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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