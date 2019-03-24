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Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 03:16 | Son Güncelleme

Arnavutköy Hadımköy Mahallesindeki kağıt imalat yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesindeki kağıt imalat yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevre iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın saat 01.00 sularında Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde yer alan 4 katlı binanın en üst katındaki kağıt imalathanesinde meydana geldi. İş yerinin yandığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine Hadımköy, Beylikdüzü ve Avcılar’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat sonra yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri daha sonra iş yerine yangın merdiveninden girerek duman tahliyesi yaptı. Yangında kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın

Kağıt imalathanesinde korkutan yangın
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