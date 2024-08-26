Kağıt oynuyor, görüntülü konuşuyor 'Cezaevinde kötü şartlar altında kalıyor' iddiası yalanlandı! Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un günlük yaşamı 2 sayfalık yazıda

Uzun süre Türkiye'nin gündeminde kalan olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı. Anne ve oğlu sonrasında ABD'de yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Cihantimur ve Tok, ABD'de yargılanıyor. Cihantimur'un ABD'deki cezaevinde kötü şartlar altında kaldığı iddia edilmişti.

CEZAEVİNDEN GÖNDERİLEN YAZI AVUKATLARI YALANLADI

NTV'de yer alan habere göre; cezaevinden 23 Ağustos'ta Boston Federal Mahkemesi'ne gönderilen iki sayfalık yazı avukatları yalanladı.

Yazıda sanığın günlük yaşamı hakkında bilgiler yer aldı. O yazıda; Cihantimur'un rahat bir ortamda bulunduğu, kağıt oyunu oynadığını, haftada üç gün de yakınlarıyla video konferans yöntemiyle görüştüğü açıklandı.

Yazıda Timur Cihantimur'un ders aldığı ve belirli zamanlarda kitap okuduğu, telefon ile görüşme yapma hakkının bulunduğu da vurgulandı.

Cihantimur'un 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildiği öğrenilmişti. Timur Cihantimur'un avukatları ise bu kez de nakil işleminin müvekkillerinin akıl sağlığını riske attığını öne sürmüştü. Gerekçe olarak da mahkeme ile gözaltı merkezi arasındaki 5 saatlik mesafe olması; bu nedenle de rutin görüşmelerin yapılamaması gösterilmişti.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen 2 araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış ve yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.