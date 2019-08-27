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Kağıt toplayan kardeşlerin hayalindeki bisiklet, konteynerden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan 2 kardeşin bisiklet hayali, Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi.

Kağıt toplayan kardeşlerin hayalindeki bisiklet, konteynerden çıktı

Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kağıt toplayan 2 kardeşin bisiklet hayali, Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri tarafından gerçekleştirildi. Gönüllüler tarafından çöp topladıkları konteynerdeki bisikleti gören kardeşler, büyük mutluluk yaşadı. O anlar gönüllüler tarafından kayda alındı.
Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden bir araya gelen Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri, dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönüllüler son olarak Yenişehir ilçesinde kağıt toplayarak, ailelerinin geçimine katkı sağlayan 2 kardeşin bisiklet hayalini gerçekleştirdi.
İki kardeşin bisiklet alabilmek için para biriktirdiğini öğrenen gönüllüler, aldıkları bisikleti çocukların her gün kağıt topladıkları konteynere bıraktı. Kardeşlerin bisikletle karşılaştıklarında yaşadıkları mutluluk anlarını da cep telefonu kamerasına kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Kağıt toplayan kardeşlerin hayalindeki bisiklet, konteynerden çıktıKağıt toplayan kardeşlerin hayalindeki bisiklet, konteynerden çıktı

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