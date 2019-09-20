Kağıt toplayıcı gibi gezdiği sokaktaki villadan 100 bin liralık ziynet eşyası çaldı

ADANA,(DHA)- ADANA'da kağıt toplayıcı kılığında gezdiği sokakta girdiği villadan 100 bin lira değerinde gümüş ve ziynet eşyası çalan hırsızlık şüphelisi Uğur E.'nin (31) bu suçtan 4 kez tutuklanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Şebnem A., polisi arayarak villasına giren hırsız tarafından 100 bin lira değerinde gümüş ve ziynet eşyasının çalındığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin hırsızlık suçundan 4 kez tutuklanan Uğur E. olduğu ortaya çıktı. Kağıt toplayıcı gibi mahallede gezerken villaya girdiği belirlenen Uğur E. kısa sürede yakalandı. Uğur E., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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