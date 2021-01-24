HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada

Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada

24.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada

Bahçelievler’de kağıt toplayıcı kılığındaki 2 hırsız güpegündüz bir işyerine ait klima motorunu çaldı.

Bahçelievler’de kağıt toplayıcı kılığındaki 2 hırsız güpegündüz bir işyerine ait klima motorunu çaldı. Bu sırada bir vatandaş yaşananları saniye saniye kaydetti.
Bahçelievler’de kağıt toplayıcı kılığındaki 2 hırsız güpegündüz insanların gözü önünde bir işyerine ait olan klima motorunu çaldı. Yerinden söktükleri klima motorunu güçlükle taşıyan iki şahıs motoru çuvallarına attı. Bu sırada klima motorunun çalındığını gören bir vatandaş cama çıkarak yaşananları saniye saniye cep telefonu ile kaydetti. Hırsızlara da tepki gösteren kadın yazıklar olsun size seslendi. Kadının seslenmesine kulak asmayan hırsızlar hiç bir şey olmamış gibi ağır hareketlerle olay yerinden ayrıldı. Görüntüleri kaydeden kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Gece Kartalları şahıslar üzerinde araştırma başlattı. Çok geçmeden şahıslar Gece Kartalları ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahıslar alınan ilk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kağıt toplayıcı kılığındaki hırsızlar kamerada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?53 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 53?

En Çok Okunan Haberler

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Ebru Yaşar'ın eski hali ekrana geldi! Sosyal medyada olay oldu

Ebru Yaşar'ın eski hali ekrana geldi! Sosyal medyada olay oldu

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

TSK'da yeni üniforma! Mehmetçik için üretilen yeni 'kamuflaj' ilk kez görüntülendi

Mehmetçik için yeni 'kamuflaj'

Yargıtay 'kabadayılık yapma' sözünün hakaret olmadığına hükmetti

Yargıtay'dan flaş karar! O söz hakaret sayılmadı

Çin’de mahsur kalan madencilerden 11’i iki hafta sonra kurtarıldı

Çin’de mahsur kalan madencilerden 11’i kurtarıldı

İstanbul Havalimanı polisinden operasyon! 'Doktor' lakaplı şüpheli yakalandı

İstanbul Havalimanı polisinden operasyon! 'Doktor' yakalandı

Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Türk gemisine korsan baskınında son durum

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.