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Kağıt toplayıcı olarak gelip çeyiz düzdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 15:06 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde bir teknik servis dükkanı önünden çek çek arabalı iki kadının beyaz eşya parçaları çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıt toplayıcı olarak gelip çeyiz düzdüler

Antalya’nın Serik ilçesinde bir teknik servis dükkanı önünden çek çek arabalı iki kadının beyaz eşya parçaları çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlardan bıkan iş yeri sahibi güvenlik kamerası taktırdı ama yine kar etmedi.
Belek Mahallesinde beyaz eşya teknik servis üzerine iş yeri bulunan Kemal Şeran’ın son aylarda dükkanının önünde 4 kez hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olaylarının devam etmesi üzerine Şeran, iş yerine güvenlik kamerası taktırdı. Kameralara rağmen Şeran’ın dükkanının önündeki bir mini fırın ve çamaşır makinesi parçaları gündüz saatlerinde çalındı. Hırsızlık olayını, müşterisinin fırınının durumunu sorması üzerine öğrenen Şeran, güvenlik kamerasını incelediğinde çek çek arabalı iki şalvarlı kadın tarafından fırının ve beyaz eşya parçalarının çalındığını gördü. Şeran, 4 hırsızlıktan 2 bin 500 lira zararının olduğunu belirterek, hırsızların yakalanması için yetkililerden yardım istedi.
Beyaz eşya servisçisi Kemal Şeran, Belek Mahallesinde art arda yaşanan hırsızlık olaylarından mağdur olduklarını söyledi.
Dükkanının önündeki malzemelerin 4 kez gündüz vakti çalınması üzere güvenlik kamerası taktırmak zorunda kaldığını dile getiren Şeran, “Ben içeride çalışırken, çek çek arabalı şalvarlı iki kadın dükkan önündeki fırın, çamaşır makinesi parçalarını alıyorlar. Ben fırının çalındığını müşterimin bıraktığını söylemesi üzerine güvenlik kamerasını inceleyince öğreniyorum. Bugüne kadar 4 kez dükkanımın önünden hırsızlık oldu” dedi.
"Kamera taktırdı"
Dükkanına ve hatta aracına bile güvenlik kamerası taktırmak zorunda kaldığını belirten Şeran, “ Evimi de taktıracağım.”dedi. Daha önce de müşterilerinin buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırınının çalındığını kaydeden Şan, hırsızların yakalanmasını istedi
"Saniye saniye hırsızlık anı"
Öte yandan, hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameraların yansıdı. Görüntülerde dükkan önüne gelen çek çek arabalı iki kadının, fırın ve çamaşır makinesinin parçalarını aldıkları görüldü.

Kağıt toplayıcı olarak gelip çeyiz düzdüler

Kağıt toplayıcı olarak gelip çeyiz düzdüler

Kağıt toplayıcı olarak gelip çeyiz düzdüler

Kağıt toplayıcı olarak gelip çeyiz düzdüler

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