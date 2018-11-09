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Kağıt toplayıcı Suriyeli çocuğun sokakta namaz kılarken görüntüsü duygulandırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 09.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta ikindi ezanı okunduğu esnada 10 yaşındaki Muhammed’in topladığı kartonu kendisine seccade yapıp gözden uzak bir köşede namaz kılması duygulandırdı.

10 yaşındaki Muhammed Meyuf Suriye’deki savaşın yıkımından ailesi birlikte kaçan yüz binlerce çocuktan bir tanesi. 4 yaşında iken Türkiye’ye gelen Muhammet şimdi 10 yaşında. Yaşıtları okula giderken kendisi boyundan büyük kağıt toplama arabası ile aile ekonomisine katkıda bulunuyor. 5 vakit namazını kılan Muhammet, dün yine kağıt toplarken, ezanı duyunca kağıt toplamayı bıraktı.

Topladığı kartonlardan kendine seccade yapan küçük Muhammed ardından namaz kılmaya başladı. Bu sırada Muhammed o sırada oradan geçen haberciler tarafından görüntülendi. Namazı kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan küçük Muhammed; “Ezan okunduğu esnada işi bırakıp hemen namazımızı kılacağız. Namazı her zaman kılıyoruz. Ben 6 sene önce Suriye’den buraya geldim. Benim evim Esenyurt Kuzuyolu’nda kalıyorum” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli namaz kağıt toplayıcı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal be Aslanım!
müslüman bir ülkede yaşıyoruz olması gerekende bu değilmi?
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