Kağıt toplayıcı Suriyeli çocuğun sokakta namaz kılarken görüntüsü duygulandırdı

10 yaşındaki Muhammed Meyuf Suriye’deki savaşın yıkımından ailesi birlikte kaçan yüz binlerce çocuktan bir tanesi. 4 yaşında iken Türkiye’ye gelen Muhammet şimdi 10 yaşında. Yaşıtları okula giderken kendisi boyundan büyük kağıt toplama arabası ile aile ekonomisine katkıda bulunuyor. 5 vakit namazını kılan Muhammet, dün yine kağıt toplarken, ezanı duyunca kağıt toplamayı bıraktı.
Topladığı kartonlardan kendine seccade yapan küçük Muhammed ardından namaz kılmaya başladı. Bu sırada Muhammed o sırada oradan geçen haberciler tarafından görüntülendi. Namazı kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan küçük Muhammed; “Ezan okunduğu esnada işi bırakıp hemen namazımızı kılacağız. Namazı her zaman kılıyoruz. Ben 6 sene önce Suriye’den buraya geldim. Benim evim Esenyurt Kuzuyolu’nda kalıyorum” dedi. (İHA)
Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti
Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı
Kanserli hücre sandılar bakın akciğerinden ne çıktı
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması
Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Okuyucu Yorumları 2 yorum