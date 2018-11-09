Kağıt toplayıcı Suriyeli çocuğun sokakta namaz kılarken görüntüsü duygulandırdı

10 yaşındaki Muhammed Meyuf Suriye’deki savaşın yıkımından ailesi birlikte kaçan yüz binlerce çocuktan bir tanesi. 4 yaşında iken Türkiye’ye gelen Muhammet şimdi 10 yaşında. Yaşıtları okula giderken kendisi boyundan büyük kağıt toplama arabası ile aile ekonomisine katkıda bulunuyor. 5 vakit namazını kılan Muhammet, dün yine kağıt toplarken, ezanı duyunca kağıt toplamayı bıraktı.

Topladığı kartonlardan kendine seccade yapan küçük Muhammed ardından namaz kılmaya başladı. Bu sırada Muhammed o sırada oradan geçen haberciler tarafından görüntülendi. Namazı kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan küçük Muhammed; “Ezan okunduğu esnada işi bırakıp hemen namazımızı kılacağız. Namazı her zaman kılıyoruz. Ben 6 sene önce Suriye’den buraya geldim. Benim evim Esenyurt Kuzuyolu’nda kalıyorum” dedi. (İHA)

