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Kağıt toplayıcılarına dikkat çekmek için birlikte atık topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 13:27 | Son Güncelleme

Manisa’daki kağıt toplayıcı işçilere dikkat çekmek için onlarla birlikte çöplerden atık toplayan İşçi Savunma Derneği Başkanı Nazif Gündüz, değerli atıkların ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını ve bu yüzden kağıt toplayıcılarının lisanslı firmaların aracılığıyla sigortalı olarak bu işi yapmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.Türkiye’de ve Manisa’da ilk olan İşçi Savunma Derneği kağıt toplayıcılarına dikkat çekmek için farklı bir etkinliğe imza attı.

Manisa’daki kağıt toplayıcı işçilere dikkat çekmek için onlarla birlikte çöplerden atık toplayan İşçi Savunma Derneği Başkanı Nazif Gündüz, değerli atıkların ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını ve bu yüzden kağıt toplayıcılarının lisanslı firmaların aracılığıyla sigortalı olarak bu işi yapmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.
Türkiye’de ve Manisa’da ilk olan İşçi Savunma Derneği kağıt toplayıcılarına dikkat çekmek için farklı bir etkinliğe imza attı. Çöplerden kağıt, plastik, metal gibi değerli atıkları toplayarak geçimlerini sağlayan işçileri dernekte kahvaltıda ağırlayan İşçi Savunma Derneği Başkanı Nazif Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri kahvaltının ardından kağıt toplayıcılarla birlikte çöplerden atık malzeme topladı. Çöpleri karıştıran ve hangi malzemelerin alınacağını kağıt toplayıcılarına soran dernek yönetimi yapılan işin ne kadar zor olduğuna bire bir tanıklık etmiş oldu.
Amaçlarının kağıt toplayıcılarının durumuna dikkat çekmek olduğunu kaydeden Dernek Başkanı Gündüz, geri dönüşüm işi yapan lisanslı firmalara ve belediyelere de bu işçilerin sigortalı olarak çalıştırılması çağrısında bulundu.

“Bu insanların farkında değiliz”
Çöplerden değerli atık toplayan işçilerle beraber kahvaltı yapıp ardından da atık toplama işine yardım etmelerindeki amacın toplumda bir farkındalık oluşturmak olduğunu kaydeden Gündüz, “Bazen trafikte bazen sokaklarda belki de bu insanlar değerli atık toplarken bu insanların farkında değiliz. Belki acı bir kornayla arkadaşlarımızı rahatsız edebiliyoruz ama arkadaşlarımızın ekonomiye verdiği katkıyı da bilmemiz gerekiyor. Doğaya kazandırdığı pozitif katkıları da bilmemiz lazım. Bu arkadaşlarımızın çöplerdeki değerli atıkları toplamayla Türkiye ekonomisine ciddi bir katkıda bulunmaktadır. Toplumun bu alanda farkında olmasını sağlamak için kağıt toplayıcı işçilerle birlikte çöplerden atık toplama etkinliği yapmaya karar verdik. Bir ton kağıt toplamak bir ağacın kesilmesine engeldir. Bunu örneklerle çoğaltabiliriz. Aynı zamanda demir çelik sektöründen bir örnek vereyim. Türkiye demir çelik sektöründe 8. sırada. 2017 yılında sağlanan geri dönüşümle 8. sıradaki yerini korudu. Yoksa ülkemiz 9’uncu sıraya gerileyecekti. Bunları yaptığımız araştırmalar sonucunda elde ettik. Bu arkadaşlarımızın kesinlikle farkında olmamız lazım, aşağılamamamız lazım. Sınıf altı bir iş yapıyor olabilirler ben öyle görmüyorum. Atık toplamayı kesinlikle pozitif bir eylem olarak, iş olarak görüyorum ama bu arkadaşlarımız lisanslı firmaların aracılığıyla bu işi yapabilirler. En azından sigortalı olarak çalıştırılarak bu işi yapabilirler. Belediyelerin öncülüğünde bu işi yapabilirler. Türkiye’de atık toplama konusunda pilot bölge olan Antalya’da belediyenin yaptığı çok güzel işler var. Bu çalışma diğer belediyelere yayılabilir. Bu konuda da bütün belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından anlayış bekliyoruz ve göreve davet ediyoruz" dedi.

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