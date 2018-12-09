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Kağıt toplayıcısı çöp konteynerine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 10:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde yeraltı çöp konteynerine düşen kağıt toplayıcısı Nurettin Ş.

Kağıt toplayıcısı çöp konteynerine düştü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde yeraltı çöp konteynerine düşen kağıt toplayıcısı Nurettin Ş. (19), itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, bu sabah Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi'nde meydana geldi. Geçimini kağıt ve plastik toplayarak sağlayan Nurettin Ş., atık olup olmadığını kontrol etmek istediği yeraltı çöp konteynerine düştü. Durumu fark eden çevre sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, Nurettin Ş.'yi konteynerden çıkardı.

FOTOĞRAFLI

Kağıt toplayıcısı çöp konteynerine düştü

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