Kağıt toplayıcısı yola atlayınca... Her şey bir anda yaşandı!

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen ve yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kağıt toplayıcısı, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir cadde üzerinde kontrolsüz şekilde yola çıktı. Aniden yola çıkan kağıt toplama aracına Uğur Beke idaresindeki 02 AAT 410 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Uğur Beke yaralanırken, kağıt toplayıcısı arkasına bakmadan olay yerinden hızla kaçtı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

