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Kağıt toplayıcısını öldürdü, portakal bahçesinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

ADANA'da atık kağıt toplayıcısı Ahmed Aşur'u (18) başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Samet E., polis tarafından kısa sürede saklandığı portakal bahçesinde yakalandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da atık kağıt toplayıcısı Ahmed Aşur'u (18) başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Samet E., polis tarafından kısa sürede saklandığı portakal bahçesinde yakalandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 58282 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmed Aşur, elektrikli bisikletiyle ara sokaklarda atık kağıt toplarken tabancayla açılan ateş sonucu başından vuruldu. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Ahmed Aşur yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada Cinayet Büro Amirliği görevlileri başlattıkları soruşturma kapsamında şüphelinin eşkalini belirledi. Mahalleyi abluka altına alan polis, portakal bühçesinde saklanan şüpheli Samet E.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ele geçti. Şüphelinin verdiği ilk ifadesinde ölen kişinin evlerinden hırsızlık yapmaya çalışıtğını bu nedenle korkutmak amacıyla ateş açtığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

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