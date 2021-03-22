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Kağıt toplayıcısının darp anı ve motosikletinin yakılması güvenlik kamerasında

22.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da motosikletine bağlı arabasıyla çöp toplarken 3 kişinin saldırısına uğrayan ve motosikleti yakılan kağıt toplayıcısının darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi üzerinde dün saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

Antalya’da motosikletine bağlı arabasıyla çöp toplarken 3 kişinin saldırısına uğrayan ve motosikleti yakılan kağıt toplayıcısının darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi üzerinde dün saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu şahıs, çöp toplamak için motoru ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir konteynerin yanında durdu. İddiaya göre o sırada Ö.B. (18) idaresindeki transit kamyonet çöp toplamak için duran Suriye uyruklu adamın motoruna vurdu. Kaza sonrası araçtan inen Ö.B., A.R. ve H.Ç., Suriye uyruklu şahsı darp etti ardından taş ve sopalar alıp kafasına vurdular. 3 şüpheli daha sonra kamyonetleriyle motosikletin üzerinden geçti. İddiaya göre 3 şahıs motosikleti yakmaya da çalıştı ardından olay yerinden kaçtı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Suriye uyruklu adama ilk müdahaleyi yapıp ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların verdikleri eşkal ve araç bilgilerinden yola çıkan ekipler, kamyoneti park halinde 1907. Sokak üzerinde buldu. Kısa süre içerisinde şüphelilerden Ö.B. de 1907. Sokak üzerinde yakalandı. Bir diğer şüpheli A.B. ise 1977. Sokak üzerinde yakalanırken H.Ç.’yi arama çalışmaları sürüyor.
Olay anı güvenlik kamerasında kağıt toplayıcısının motosikletiyle çarpıştığı kamyonetteki kişiler tarafından darp edilişi ve motosikletinin yakılışı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin motosiklete çarpması ve üç kişinin kağıt toplayıcısını darp etme anları ve ardından motosikletiyle atıkların tutuşturulması yer aldı. Görüntülerin devamında ise kağıt toplayıcısının yarımına çevredekilerin koşup alevlere müdahale ettiği görüldü.

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