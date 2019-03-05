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Kağıt yüklü TIR yandı, TEM'de 6 kilometrelik kuyruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:36 | Son Güncelleme

  Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kağıt yüklü TIR, alev alev yandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kağıt yüklü TIR, alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, TEM'in İstanbul yönünde yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Olay, öğle saatlerinde, TEM yolu Dilovası Rampası mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Muharrem Güney yönetimindeki 74 BU 970 plakalı TIR'ın kağıt yüklü dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Muharrem Güney, aracını hemen yolun sağ şeridine çekti. Muharrem Güney çekiciyi dorseden ayırıp itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında trafik kısa süreliğine kesildikten sonra kontrollü olarak verildi. Kağıt ve karton yüklü dorsenin yanması nedeniyle TEM yolu İstanbul yönünde yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araç yoldan kaldırıldıktan sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)-

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