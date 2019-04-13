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Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilk nikâhını kıydı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

KÂĞITHANE Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevi teslim aldığı gün ilk nikâhını kıydı.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilk nikâhını kıydı

İSTANBUL, (DHA)- KÂĞITHANE Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, görevi teslim aldığı gün ilk nikâhını kıydı. Nikah akdini gerçekleştiren Öztekin genç çiftin mutluluklarına ortak oldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 54,40 oyla Kâğıthane Belediye Başkanı seçilen Mevlüt Öztekin, göreve başladığı gün ilk nikâhını kıydı. Kâğıthane’de bir düğün salonunda kıyılan nikâhta Öztekin, “İlk nikâhımızı bu güzel gençlerimiz için kıyacağız. Rabbim şimdiden hayırlı etsin” dedi.

Mevlüt Öztekin nikâh akdini gerçekleştirdikten sonra nikâh cüzdanını teslim etmesi için çiftin şahitliğini yapan Kâğıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk’e verdi. Cantürk ise nikâh cüzdanını gelin Meryem Karamanlı’ya verdi.

“KÂĞITHANE İÇİN YENİ DÖNEM HARİKA OLACAK”

Nikâh akdi ardından kameraların karşısına geçen genç çiften Erdem Karamanlı, “Mevlüt Başkanımıza hayırlı uğurlu olsun. İlk nikâhı bize nasip oldu. Kendisini seviyoruz. Çok başarılı bir siyasetçi. Kâğıthane için yeni dönem harika olacak” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilk nikâhını kıydıKâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilk nikâhını kıydı

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