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Kağıthane belediye başkanından çöken binayla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yıkılan bina ve yıkım tehlikesi yaşayan binalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kağıthane belediye başkanından çöken binayla ilgili açıklama

Murat DELİKLİTAŞ- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)-KAĞITHANE Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yıkılan bina ve yıkım tehlikesi yaşayan binalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Öztekin, "Bugünden itibaren yıkıma başlıyoruz. Arkada kalan binalara da bakıp, hızlı bir şekilde tahliyelerini yaptık. İlçemizde yıkılması gereken, depreme dayanıksız bina varsa biz hepsini yıkacağız. Vatandaşımızın rızası önemli ama vatandaşımızın canından hiçbir şey kıymetli değil" dedi.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Çevre ve Şehircilik İl müdürümüz burada. Tün bakanlık yetkililerimizle beraber, belediyemizle birlikte takip ediyoruz. Tüm komşularımızın sıkıntı olmaması için bu süreç içinde hem bu akşam konaklayacakları yerleri hem de diğer barınma ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayacağız. Çünkü eğitim de devam ediyor aynı zamanda. Çocuklarımızla beraber de bu süreci hızlı bir şekilde geçireceğiz. TOKİ de işin içerisinde şu anda. TOKİ'nin yetkilileri de buraya geliyor. Bölgedeki dönüşümü hızlı bir şekilde sağlayarak, sadece bu binalar değil, bunlar gibi olan binaların tespitini önceden yapmıştık. Bunlarla ilgili de TOKİ ve bakanlığımız aracılığıyla hızlı bir şekilde çözüm bulacağız." diye konuştu.

"BİZİM BU KONUDAKİ SEVİNCİMİZ ÖZELLİKLE HİÇBİR CAN KAYBI VE YARALIMIZ OLMAMASI"
Öztekin, "Buradaki binalar 1990'dan sonra yapılan binalardı. Özellikle 25-30 yıllık binalar. İster istemez aşağıda kottaki adada dönüşümden kaynaklanan istinat duvarının çökmesiyle beraber, yağışlarla beraber o binaların alt kotları boşaldığından dolayı çökme tehlikesi oldu. Bizim bu konudaki sevincimiz özellikle hiçbir can kaybı ve yaralımız olmaması. Bu çok önemli. Çünkü istinat duvarının çökmesinin ardından yarım saat sonra bina yıkılıyor. İstinat duvarının çökmesinden sonra gerekli tedbiri alıp, binaları boşalttık. Maddi hasarı devletimizle el birliğiyle vatandaşımızın işbirliğiyle çözeceğiz.

"HİÇBİR ŞEY VATANDAŞIMIZIN CANINDAN KIYMETLİ DEĞİL"
Yıkımla alakalı bilgi veren Mevlüt Öztekin, "Buradaki binanın kontrollü yıkımı gerçekleştireceğiz. 21 binayı boşaltmıştık. Ortalama 200 daire civarında. Orayı da kontrollü bir şekilde yakıp, arkadaki binaları güvenlik altına alacağız. Burada tedbiren dolgu malzemelerini oluşturup, binalarla ilgili gerekli çözümü bularak, yerinde dönüşüme devam edeceğiz. Yıkılan binada 4 daire vardı. Binada 15 kişi yaşıyordu. Bu akşam saat 19.00 gibi burada oturan vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Onların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde göreceğiz. Bugünden itibaren yıkıma başlıyoruz. Arkada kalan binalara da bakıp, hızlı bir şekilde tahliyelerini yaptık. İlçemizde yıkılması gereken, depreme dayanıksız bina varsa biz hepsini yıkacağız. Vatandaşımızın rızası önemli ama vatandaşımızın canından hiçbir şey kıymetli değil." dedi.
(FOTOĞRAF)

Kağıthane belediye başkanından çöken binayla ilgili açıklamaKağıthane belediye başkanından çöken binayla ilgili açıklama

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