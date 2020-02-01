Kağıthane Belediyesinden afet gönüllülerine işaret dili eğitimi

Kağıthane Belediyesi, Elazığ depreminden sonra harekete geçerek afet gönüllülerine; deprem, sel gibi afetlerde işitme engellilerle doğru şekilde iletişim kurabilmeleri için işaret dili kursu düzenledi. Kursta eğitim alan gönüllüler, olası bir afet durumunda işitme engelli kişiler ile doğrudan iletişim kurabilecek.

Kağıthane Belediyesi, deprem, sel gibi doğal afetlerde konuşamayan ve duyamayan vatandaşlarla ile daha hızlı ve etkin iletişim kurulması için harekete geçti. Bu düşünceden hareketle afet gönüllüsü kursiyerlere Hamidiye Gençlik Merkezi’nde; deprem, sel gibi afetlerde işitme engellilerle doğru şekilde iletişim kurabilmeleri için işaret dili kursu verildi. İşaret diliyle kursiyerlere; işitme engelli vatandaşların bilincinin açık olup olmadığını, kanama ve ağrısı, acil bir ihtiyacının olup olmadığını, kan grubunu, yol tarifinde bulunma, çağrılmasını istediği yakınlarının bilgisini, korkmaması, sakin kalmasını telkin etme konuları öğretildi.

“İletişim problemi oluşmasın diye gönüllü çalışma içerisine girdik”

Projenin gerçekleştirildiği sınıfı ziyaret eden ve burada açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul’da beklenen bir deprem olduğunun altını çizerek, “Elazığ’daki depremden sonra arkadaşlarımızla beraber istişare ettiğimizde, enkaz altında kalan, konuşamayan, duyamayan kardeşlerimiz için de iletişim problemi oluşmasın diye gönüllü çalışma içerisine girdik. Enkaz altından çıkarttığımız konuşamayan ve duyamayan vatandaşlarımız için en azından onlara sorabileceğimiz herhangi bir yaran var mı? Acın var mı? Kan grubun nedir? Ya da acil ailesine ulaşmamız gereken bir durum var mı diye bunu öğretmeye çalıştık. Hızlı iletişim kurduğumuz anda da enkaz altında olan ya da daha sonra çıkarılan gençlerimiz için de daha sağlıklı olsun istedik. Korkabilir, üzülebilir, onları teskin etmek gerekebilir. Eğer kimse anlamıyorsa işaret dili ile anlaşmak gerekebilir” dedi.

Bu süreçte Kağıthane Belediye’si olarak afet gönülleri ekibinin de oluşturulduğunu dile getiren başkan Öztekin, “Afet gönüllülerini de oluşturduk. 3 günde yaklaşık binden fazla Kağıthaneli hemşerim afet gönüllüsü oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz”dedi.