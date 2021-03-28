HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kağıthane'de 4 katlı boş bina alev alev yandı

Kağıthane'de 4 katlı boş bina alev alev yandı

28.03.2021 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de daha önce boşaltılan 4 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalleli yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını iddia ederken, binanın alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de 4 katlı boş bina alev alev yandı

Yangın saat 23.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi, Aslan Sokak ile Tarım Sokak arasında kalan ve daha önce boşaltılan 4 katlı binada meydana geldi.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre madde bağımlıları tarafından kullanılan boş binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da fabrikada korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildiİstanbul'da fabrikada korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

VATANDAŞLAR CEP TELEFONU İLE SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Binanın alev alev yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, 4 katlı binayı etkisi altına alan yangın, bitişiğinde bulunan binanın çatı katına sıçradı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunçKüçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunç
Siren seslerini duyunca böyle kaçtılarSiren seslerini duyunca böyle kaçtılar
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batman’da Berat Kandili programına katıldı

Erbaş, Batman’da Berat Kandili programına katıldı

Kocaeli'de parktaki bıçaklı kavga kanlı bitti

Parktaki bıçaklı kavga kanlı bitti

Eyüpsultan'da koronavirüs kurallarını hiçe sayan gençler siren seslerini duyunca böyle kaçtı

Siren seslerini duyunca böyle kaçtılar

Yozgat'ta doğum günü kutlamasında başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Yer: Zonguldak! Takip ettiği kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il sokağa çıkma yasağı olan iller

28 Mart hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.