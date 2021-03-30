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  4. Kağıthane'de akılalmaz kaza! Fren yerine gaza bastı, iş yerine daldı

Kağıthane'de akılalmaz kaza! Fren yerine gaza bastı, iş yerine daldı

30.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de sokak üzerinde kapalı kasa minibüsle seyir halinde olan bir sürücü, fren yerine gaza basınca demir direği ve kepengini kırdığı iş yerine daldı. Maddi hasar oluşan akılalmaz kaza güvenlik kameralarına yansırken, sürücü ve içeridekiler ise neye uğradığını şaşırdı.

Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşamüstü Ford Transit marka kapalı kasa minibüsle seyir halinde olan Ziyaettin Yavuz (56), girdiği sokaktaki iş yerinin önüne aracı park etmek istedi. Ancak o esnada sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle fren yerine gaza bastı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, önce bir iş yerinin önündeki demir direğe ardından da park halindeki araca çarptıktan sonra kepengi kırarak iş yerine daldı.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Sürücünün ve içeridekilerin neye uğradığını şaşırdığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Akılalmaz kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücü minibüsle demir direğe çarptıktan sonra kepengi kırıyor. Minibüs ardından iş yerine ve park halindeki bir araca çarparak durabiliyor. Minibüs sürücüsü aracın içerisinden inerek iş yerinden dışarıya çıkıyor.

"DİREK VE KEPENKTE ZARAR VAR AMA ŞOFÖR HATASI"

Kazayla ilgili konuşan bir esnaf, “Buraya vurmuş. Burada bir araç vardı, onun aynasını kırmış. Onda fazla bir şey yoktu ama direkte ve kepenkte zarar var. Neden kaza yaptığını bilmiyorum ama şoför hatası” dedi.

Olayın ardından araç sahibi Salim Gültekin, sürücü Yavuz ve kepengi ile direği zarar gören iş yeri sahibi, Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine giderek kazayla ilgili ifade verdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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