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Kağıthane'de akılalmaz olay!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

İstanbul Kağıthane'de bir restoranın mutfak kısmında alev alan tavanın üzerine su döken 3 çalışan yaralandı.

Kağıthane'de akılalmaz olay!

Olay Merkez Mahallesi, Sadabat Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre içerisinde yağ olan tava ocakta unutulunca bir anda yanmaya başladı.

TAVA BOMBA GİBİ PATLADI

O sırada restoranın mutfak kısmında bulunan personel alev alan tavaya su döktü. Tavadan saçılan yağ nedeniyle 3 restoran çalışanının vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane yangın tava

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