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Kağıthane'de bazı bölgeler riskli alan ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 07:30 | Son Güncelleme

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

Kağıthane'de bazı bölgeler riskli alan ilan edildi

Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisindeki bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.

BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Öte yandan Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çökmesinin ardından 2 bina boşaltılmış binalardan birisi büyük bir gürültüyle çökmüştü.

Kaynak: DHA

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Resmi Gazete Kağıthane

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