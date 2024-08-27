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  4. Kağıthane'de bir markete silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kağıthane'de bir markete silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

27.08.2024 20:51
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Kağıthane'de bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kağıthane'de bir markete silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Saldırı, dün 02.50 sıralarında Merkez Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille cadde üzerindeki marketin önüne gelen saldırganlar, markete silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede markete 7 merminin isabet ettiği belirlendi.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların otomobille olay yerine geldiği, otomobilin camını açtıktan sonra markete silahlı saldırıda bulundukları görülüyor. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane güvenlik
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