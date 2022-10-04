Kağıthane'de dehşet anları! Kafeteryaya girdi, "Mesut kim?" diye bağırarak kurşun yağdırdı

Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz nisan ayında saat 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, silahlı bir şahıs, motosikletli kurye kılığında sokak üzerindeki bir kafeteryaya girdi. Saldırgan ardından eline aldığı tabanca ile kaskını çıkarmadan kafede bulunanlara “Mesut kim?” diyerek sorular sordu ve rastgele ateş etti.

MASA ALTLARINA SAKLANDILAR

Saldırganın sorular sorup rastgele ateş ettiği dehşet anlarında, kafede bulunan müşteriler ise korkuyla masanın altına saklandı. Saldırgan bir süre sonra kafeden çıkarak kayıplar karışırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinin güvenlik kamerasının yanı sıra, iş yeri sahibi Süleyman V. ile görgü şahitlerinin de ifadelerine başvurdu.

İş yeri sahibi Süleyman V., kasklı ve kurye kıyafetli bir şahsın silahla içeriye girdiğini ve “Mesut kim?” diyerek rastgele ateş açtığını söylediği öğrenildi. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri kimliğini tespit ettiği saldırganın gidebileceği adresleri kontrol etti. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan kafeteryada yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kafeden 2 kişinin çıktığı ve sonrasında gelen kasklı şahsın ateş ettiği, müşterilerin masanın altına girdiği görülüyor. (İHA)

