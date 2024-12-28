Kağıthane'de eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadının kapısına dayandı! Küfür ve hakaretler savurdu

Olay, 21 Aralık Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde sokaktaki bir evin önüne gelen kadın, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına camdan bağırmaya başladı.

KÜFÜR VE HAKARETLER ETTİ

Küfür ve hakaretler eden kadın, 'Bu evden çıkın' diyerek de tehditte bulundu. Yanında gelen eşinin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen kadın, dakikalarca bağırarak hakaret etti. Öfkeli kadın zaman zaman eşine de bağırdı.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kadın, bir süre sonra eşi ve oğlu tarafından sokaktan uzaklaştırırken, yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulunan kadın ve kızı, emniyete giderek şikayetçi oldu.

DHABu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır