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  4. Kağıthane'de faciadan dönüldü! İşçilerin kaldığı konteynerler yandı

Kağıthane'de faciadan dönüldü! İşçilerin kaldığı konteynerler yandı

30.10.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler, çıkan yangında küle döndü. 4 işçinin son anda kurtulduğu yangında, bir işçi hafif şekilde yaralandı.

Kağıthane'de faciadan dönüldü! İşçilerin kaldığı konteynerler yandı

Yangın, saat 02.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Adagülü sokakta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin bulunduğu alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm konteynerleri sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına adı. Konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangında itfaiye erleri, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

4 İŞÇİ SON ANDA KURTULDU

Öte yandan, yangının çıktığı konteynerlerde kalan 4 işçi, son anda kurtarıldı. İşçiden birinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Ayağından yaralandığı görülen işçiye müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kağıthane
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