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  4. Kağıthane'de feci ölüm: TIR rampasının altında can verdi! Annenin feryadı yürekleri dağladı...

Kağıthane'de feci ölüm: TIR rampasının altında can verdi! Annenin feryadı yürekleri dağladı...

17.10.2024 11:30
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17.10.2024 11:30
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İstanbul Kağıthane'de Serdar İkier, park halindeki bir TIR'ın rampasında tamirat yapıyordu. Fakat zincirin kopması sonucu 1 ton ağırlığın altında kalan 33 yaşındaki İkier maalesef kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olan İkier'in acı ölümü sonrası ailesi adeta kahroldu. İkier'in annesinin feryadı duyanların yüreklerini dağladı.

Dün öğlen saatlerinde Kağıthane'de TIR tamir eden Serdar İkier, zincir kopması sonucu 1 ton ağırlığın altında kalarak feci şekilde can verdi. İkier'in yakınlarının feryatları çevredekilerin yüreklerini dağladı.

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FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre tamir işçisi Serdar İkier (33) öğle saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan TIR’ın rampasında tamirat çalışması yapmaya başladı.

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O sırada İkier’in altında olduğu tonlarca ağırlıktaki rampa, bir anda düştü.

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Rampanın altında kalan İkier, sıkıştı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, forkliftin de yardımıyla paleti kaldırarak İkier’i sıkıştığı yerden çıkarttı.

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Ancak sağlık ekipleri İkier’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Sonrasında polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

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Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında Serdar İkier’in cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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ANNE 'OĞLUM OĞLUM' DİYE FERYAT ETTİ

Öte yandan oğlunun ölüm haberinin alan annesi, yakınlarıyla koşarak olay yerine geldi.

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Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı acılı kadın, “oğlum oğlum" diye feyat etti.

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Sinir krizi geçiren kadının yakınları olay yerinden uzaklaştırdı.

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Öte yandan hayatını kaybeden Serdar İkier’in 4 senelik evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Tır
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